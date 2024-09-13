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Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:37
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Formula 1’de sıradaki durak Azerbaycan!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek. F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı.

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