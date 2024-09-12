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ZTK'da 2. tur kura çekimi tarihi netleşti

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 12.09.2024 16:11
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ZTK’da 2. tur kura çekimi tarihi netleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmelerinin belli olacağı kura çekiminin tarihi netleşti. TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinde yapılacak kura çekimi 17 Eylül Salı günü yapılacak.

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