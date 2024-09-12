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ZTK 1. Tur | Bozüyük - Bursaspor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 16:06
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ZTK 1. Tur | Bozüyük - Bursaspor

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Bozüyük Vitraspor, evinde köklü ekiplerden Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Maçı ahaber.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

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