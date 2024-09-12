12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Futbolda transfer sezonu yarın sona erecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 10:31
ABONE OL
Futbolda transfer sezonu yarın sona erecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada 24 Haziran'da başlayan yaz transfer sezonunun yarın gece yarısı sona ereceği kaydedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör