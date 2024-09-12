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Sipay Bodrum FK kaleci Gökhan Akkan'ı transfer etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 20:30
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Sipay Bodrum FK kaleci Gökhan Akkan’ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 29 yaşındaki kaleci Gökhan Akkan'ı renklerine bağladı.

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