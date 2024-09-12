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MKE Ankaragücü Mesut Emre Kesik'i kadrosuna kattı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 20:46
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MKE Ankaragücü Mesut Emre Kesik’i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Mesut Emre Kesik'i renklerine bağladı.

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