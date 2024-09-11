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Yeşil Yalova FK Ziraat Türkiye Kupası’nda tur atladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 18:19
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Yeşil Yalova FK Ziraat Türkiye Kupası’nda tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Yeşil Yalova FK, Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor’u 3-0’lık skorla yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

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