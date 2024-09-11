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Uşakspor 4 - 0 1922 Konyaspor | Ziraat Türkiye Kupası

Giriş: 11.09.2024 16:01 Güncelleme: 11.09.2024 18:04
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Uşakspor 4 - 0 1922 Konyaspor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur ilk maçında Uşakspor ile 1922 Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip Uşakspor oldu.

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