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TFF'den yabancı sınırı talebine ret

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 11.09.2024 15:22
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TFF’den yabancı sınırı talebine ret

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kendileriyle birlikte Beşiktaş ve Galatasaray'dan gelen yabancı kuralı talebinin TFF tarafından reddedildiğini açıkladı. Doğan ayrıca Şenol Güneş'in çok istemesine rağmen Şota Arveladze ile anlaşma sağlayamadıklarını söyledi.

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