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Vincenzo Montella 15 maçta 40 futbolcu oynattı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 12:48
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Vincenzo Montella 15 maçta 40 futbolcu oynattı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella idaresindeki 15 müsabakada 40 oyuncu forma şansı buldu. İtalyan teknik adam, bunlardan 33'üne ilk 11'de şans verdi.

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