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Düzcespor bir üst turda! Sinopspor'dan ZTK'ya veda...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 15:04 Güncelleme: 10.09.2024 17:03
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Düzcespor bir üst turda! Sinopspor’dan ZTK’ya veda...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başlarken kupa heyecanı yine Turkuvaz Medya aracılığı ile sporseverlerle buluştu. Kupanın ilk turunda Sinopspor ile Düzcespor karşı karşıya gelirken Düzcespor maçı 2-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

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