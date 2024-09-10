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Kerem Aktürkoğlu'na uğurlu gelen stat! 4 hat-trickin 2'si orada

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 11:57
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Kerem Aktürkoğlu’na uğurlu gelen stat! 4 hat-trickin 2’si orada

A Milli Takım'ın İzlanda ile oynadığı karşılaşmada şov yaparak 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerindeki 4 hat-trickten 2'sini İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda yapması dikkat çekti.

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