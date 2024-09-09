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ZTK'da 1. tur başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya ekranlarında

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 11:47
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ZTK’da 1. tur başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya ekranlarında

Bu sezon da Turkuvaz Medya ekranlarından yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı yarın (10 Eylül 2024) oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

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