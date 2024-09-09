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Bizim Çocuklar İzlanda'yı devirdi! Aktürkoğlu'nun gecesi

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 00:50 Güncelleme: 09.09.2024 23:52
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Bizim Çocuklar İzlanda’yı devirdi! Aktürkoğlu’nun gecesi

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda'yı konuk etti. Bizim Çocuklar, Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaştığı mücadelede İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

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