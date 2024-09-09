09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Ümit Milliler'de sakatlık şoku! 2 isim kadrodan çıktı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 13:07
ABONE OL
Ümit Milliler’de sakatlık şoku! 2 isim kadrodan çıktı

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde San Marino ile karşı karşıya gelecek Ümit Milli Takımı'nda, Bertuğ Özgür Yıldırım ve Arif Kocaman sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör