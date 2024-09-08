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Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten özeleştiri

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 23:57
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik’ten özeleştiri

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Düzcespor maçında yaşanan olaylarla ilgili hem eleştiri hem de özeleştiri yaptı. Başkan Çelik, “Bugüne kadar olduğu gibi artı ve eksilerimizi hamaset yapmadan ortaya koymamız gerekiyor” dedi.

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