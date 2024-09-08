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Sipay Bodrum FK: 2 - Manisa FK: 2 (MAÇ SONUCU)

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 23:41
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Sipay Bodrum FK: 2 - Manisa FK: 2 MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, hazırlık maçında 1. Lig temsilcisi Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.

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