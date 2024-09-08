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İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Age Hareide: "1 günümüz yolda geçti ve 1 antrenman yaptık"

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 23:18
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İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Age Hareide: 1 günümüz yolda geçti ve 1 antrenman yaptık

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda Milli Takımı, yarın saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak. İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Age Hareide, Türkiye maçı öncesinde Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

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