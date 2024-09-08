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Mustafa Erhan Hekimoğlu İzlanda maçının kadrosunda yer almadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 23:44 Güncelleme: 08.09.2024 23:50
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Mustafa Erhan Hekimoğlu İzlanda maçının kadrosunda yer almadı

A Milli Takım'ın yarın UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile karşılaşacağı maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

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