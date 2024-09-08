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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 23:13
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nın kapanış töreni yapıldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreni gerçekleştirildi. Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin bayrağı, 2028'de oyunlara ev sahipliği yapacak Los Angeles'a teslim edildi.

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