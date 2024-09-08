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ABD Açık'ta tek erkeklerin galibi Sinner!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 23:46
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ABD Açık’ta tek erkeklerin galibi Sinner!

2024 ABD Açık Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, 12 numaralı seribaşı Taylor Fritz'i 3-0 yenen dünya 1 numarası Jannik Sinner kazandı.

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