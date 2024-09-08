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Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 20:16
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Hatayspor’da Rıza Çalımbay dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaştı.

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