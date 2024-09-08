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A Milli Takım İzlanda maçının hazırlıklarını tamamladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 19:35
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A Milli Takım İzlanda maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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