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Paris 2024'ten bir şampiyonluk daha! Milli para judocumuz altın madalya kazandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 20:54 Güncelleme: 07.09.2024 21:04
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Paris 2024’ten bir şampiyonluk daha! Milli para judocumuz altın madalya kazandı

Milli para judocumuz İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayı kazandı ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bölükbaşı'nın bu başarısına ilişkin "Tarih yazıyoruz tarih" diyerek tebrik mesajı yayımladı.

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