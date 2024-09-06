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Barış Alper Yılmaz kırmızı kart gördü! İzlanda'da yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 23:36 Güncelleme: 06.09.2024 23:39
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Barış Alper Yılmaz kırmızı kart gördü! İzlanda’da yok

Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımımızın Galler ile oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve İzlanda karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü.

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