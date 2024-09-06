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Galler - Türkiye maçı beraberlikle sonuçlandı!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 00:42 Güncelleme: 07.09.2024 00:39
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Galler - Türkiye maçı beraberlikle sonuçlandı!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile kozlarını paylaştı.Maçı 10 kişi tamamlayan A Milliler, Galler ile golsüz berabere kaldı. İşte detaylar....

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