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Cristiano Ronaldo tarihe geçti! 900 gol atan ilk futbolcu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 00:01
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Cristiano Ronaldo tarihe geçti! 900 gol atan ilk futbolcu

UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup'ta Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.

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