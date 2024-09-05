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Benfica'nın yeni teknik direktörü Bruno Lage oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 23:20 Güncelleme: 05.09.2024 23:24
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Benfica’nın yeni teknik direktörü Bruno Lage oldu

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan ve bir süredir hocasız yoluna devam eden Portekiz'in Benfica kulübü, teknik direktörlük görevine Bruno Lage'yi getirdi.

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