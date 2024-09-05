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PFDK kararları açıklandı! Galatasaray ve Trabzonspor'a ceza...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 20:58
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PFDK kararları açıklandı! Galatasaray ve Trabzonspor’a ceza...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig takımlarına verilen cezaları açıkladı. PFDK, Galatasaray'a merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 157 bin TL para cezası verdi. Trabzonspor'a ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 120 bin TL para cezası verildi.

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