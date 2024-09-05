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Montella'dan flaş açıklama! Arda ve Hakan forma giyecek mi?

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 22:06 Güncelleme: 05.09.2024 22:47
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Montella’dan flaş açıklama! Arda ve Hakan forma giyecek mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile karşılaşacak olan milli takımımızda Teknik Direktör Vincenzo Montella ile Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu. Montella, Galler maçında Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun sahaya yer alıp almayacağına yönelik bilgi verdi.

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