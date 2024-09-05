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Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda tarih yazdık

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 18:56 Güncelleme: 05.09.2024 19:04
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda tarih yazdık

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda 16. madalyasını kazanarak, oyunlar tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı.

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