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Golbol Kadın Milli Takımımızdan Paris'te tarihi başarı! İsrail'i devirerek şampiyon oldular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 19:44 Güncelleme: 05.09.2024 20:18
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Golbol Kadın Milli Takımımızdan Paris’te tarihi başarı! İsrail’i devirerek şampiyon oldular

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde Golbol Kadın Milli Takımımız İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı.

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