05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Besra Duman kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 18:54 Güncelleme: 05.09.2024 18:58
ABONE OL
Besra Duman kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Besra Duman, kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör