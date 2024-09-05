06 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Hatayspor Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 22:56
ABONE OL
Hatayspor Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Süper Lig’in 5'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör