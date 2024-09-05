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Milliler 632. kez yeşil sahaya çıkıyor! Galler maçına geri sayım

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 11:46
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Milliler 632. kez yeşil sahaya çıkıyor! Galler maçına geri sayım

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi. 4 Grup'taki ilk maçına yarın çıkacak. Deplasmanda Galler'in konuğu olacak milliler, tarihinde 632. kez sahaya çıkacak. Milliler bu karşılaşmaların 245'ini kazanırken 238'inde ise yenilgi yaşadı. 148 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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