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Kulüpler Birliği'nden hakem açıklaması: TFF ile çalışmak istiyoruz

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 16:45
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Kulüpler Birliği’nden hakem açıklaması: TFF ile çalışmak istiyoruz

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, vakfın toplantısında hakemlerle ilgili konuların ana gündem maddesi olduğunu söylerken, bu konularla ilgili TFF ile ortak çalışma yapmak istediklerini açıkladı.

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