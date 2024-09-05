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A Milli Futbol Takımı Galler'e ayak bastı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 20:19
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A Milli Futbol Takımı Galler’e ayak bastı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Cardiff'e ulaştı.

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