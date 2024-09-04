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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 18:38
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UEFA’dan Atilla Karaoğlan’a görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda İsviçre ile Arnavutluk arasında 6 Eylül Cuma günü oynanacak müsabakayı yönetecek.

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