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İtalya'da 2 Inter taraftarı arasında kavga: 1 ölü 1 yaralı

Giriş: 04.09.2024 16:46
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İtalya’da 2 Inter taraftarı arasında kavga: 1 ölü 1 yaralı

İtalya'nın Milano şehrinde Inter takımının tribün liderlerinden 49 yaşındaki Andrea Beretta ile 39 yaşındaki Antonio Bellocco arasında kavga çıktı. Olay sonrası ölen Bellocco'nun mafya elebaşı Giulio Bellocco'nun oğlu olduğu ifade edildi.

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