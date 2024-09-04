04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Sergio Oliveira Olympiakos yolunda: 2 yıllık anlaşma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 09:58 Güncelleme: 04.09.2024 11:23
ABONE OL
Sergio Oliveira Olympiakos yolunda: 2 yıllık anlaşma

Olympiakos, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar maaş yükünden kurtulmak için Oliviera'nın sözleşmesini feshetmek için çaba harcıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör