04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli atlet Serkan Yıldırım'ın altın madalyası geri alındı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 06:24
ABONE OL
Milli atlet Serkan Yıldırım’ın altın madalyası geri alındı

Milli para atlet Serkan Yıldırım, erkekler T12 100 metre finalinde 10.70 derecesiyle Paralimpik Oyunlar şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, milli atlet Yıldırım'ın madalyasının, IPC itirazı sonucu üst mahkemenin verdiği kararla geri alındığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör