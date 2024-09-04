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Millilerin rakibi Galler! Tarihte 10. kez

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 04.09.2024 13:07
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Millilerin rakibi Galler! Tarihte 10. kez

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Galler ile 10. kez rakip olacak. İki ülke arasındaki ilk karşılaşma, 1978 yılında oynandı.

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