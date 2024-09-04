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Abdullah Kayapınar'dan para halterde gümüş madalya!

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 04.09.2024 14:28 Güncelleme: 04.09.2024 14:29
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Abdullah Kayapınar’dan para halterde gümüş madalya!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda gümüş madalya kazandı.

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