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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu A Milli Takım ile yemekte buluştu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 23:29
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu A Milli Takım ile yemekte buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Uluslar Ligi maçları için kampı devam eden A Milli Takım ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

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