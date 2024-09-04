05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Hakan Çalhanoğlu Ballon d'Or'a aday gösterildi | 23 yıl sonra ilk

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 22:04 Güncelleme: 05.09.2024 11:00
ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu Ballon d’Or’a aday gösterildi | 23 yıl sonra ilk

Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or'da 30 kişilik liste açıklandı. 30 kişilik listede İtalya'nın İnter takımında forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da yer aldı. Öte yandan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 2003'ten sonra ilk kez birlikte listede yer almadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör