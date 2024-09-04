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Derbi tarihleri belli oldu! Süper Lig'de 5. ve 6. hafta programı...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 14:50 Güncelleme: 04.09.2024 15:21
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Derbi tarihleri belli oldu! Süper Lig’de 5. ve 6. hafta programı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 3 hafta maçlarıyla birlikte 5. ve 6. haftaların maç programını açıkladı. 6. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 21 Eylül'de, 5. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ise 15 Eylül'e oynanacak.

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