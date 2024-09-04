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Bizim Çocuklar Galler maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 21:46
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Bizim Çocuklar Galler maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül Cuma günü Cardiff kentinde Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıklarını, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

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