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Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 21:02
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Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ile 6 Eylül Cuma günü İstanbul'da karşılaşacak Ümit Milli Takım, maçın hazırlıklarına devam etti.

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