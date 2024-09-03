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7 takım PFDK'ya sevk edildi: Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 21:00
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7 takım PFDK’ya sevk edildi: Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 03.09.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler belli oldu. Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Adana Demirspor ve Eyüpspor, kurula sevk edilen takımlar oldu.

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