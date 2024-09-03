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UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek ve Lale Orta'ya görev

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 20:40
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UEFA’dan Dilan Deniz Gökçek ve Lale Orta’ya görev

UEFA gözlemcileri Lale Orta ve Dilan Deniz Gökçek, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

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